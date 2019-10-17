الرئيس الأسد يؤكد ان عدوان نظام أردوغان على سوريا غزو سافر سنرد عليه عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة
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جرينتش+2 01:30
اردوغان يبتلع عنترياته ويذعن لاوامر ترامب بوقف اطلاق النار ضد القوات الكردية شمال سوريا

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