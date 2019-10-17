اردوغان يبتلع عنترياته ويذعن لاوامر ترامب بوقف اطلاق النار ضد القوات الكردية شمال سوريا

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، اتفاقه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تجميد عملية “نبع السلام” العسكرية، في الشمال السوري، مدة 120 ساعة.

وفي مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، بعد مباحثات استمرت عدة ساعات بين الجانبين، أوضح “بنس” أن الخطوة تأتي بهدف تأمين انسحاب مسلحي الوحدات الكردية من المنطقة الآمنة، التي تعتز تركيا إنشاءها.

وفي وقت سابق مساء الخميس، كشف مسؤول تركي لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن توصل الجانبين للاتفاق، بعد توتر بينهما على خلفية تصريحات متبادلة.

وأوضح بنس، في مؤتمره الصحفي، أن الاتفاق يقضي بانسحاب الوحدات الكردية مسافة 20 ميلا (32 كم) على امتداد الحدود، وأنه قد تم بالفعل إجراء اتصالات مع “قوات سوريا الديمقراطية” بهذا الخصوص.

وأضاف أن “جميع العمليات التركية في شمال سوريا ستتوقف بعد إتمام انسحاب الوحدات الكردية”، مؤكدا أنه ” لا مجال لفرض مزيد من العقوبات على تركيا، بعد هذا الاتفاق”.

وتابع أن “ما توصلنا إليه اليوم يخدم بشكل كبير مصالح الأكراد وكذلك مصالح الشعب التركي”، مشيرا إلى أن التفاوض استمر نحو خمس ساعات.

وتسعى تركيا من عمليتها العسكرية في العمق السوري إبعاد خطر مجموعات تعتبرها إرهابية، وتوطين نحو مليون لاجئ في منطقة آمنة.

وأوضح المصدر أن الجانبين سيعملان على تعزيز التعاون لتنفيذ الاتفاق، فيما ستتبع أنقرة “أقصى درجات الحرص على عدم تعريض المدنيين للأذى”.

وبمجرد توقف العملية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهي عقوبات فرضها قبل أيام على تركيا.