حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد اليوم وغدا وبعد الغد.. وتحذير من تشكل السيول

يطرأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً بوجه عام.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية تتكاثر الغيوم تدريجيا مع ساعات الظهيرة بدءاً من المناطق الجنوبية، وتتحرك باتجاه المناطق الشرقية وأجزاء من شمال ووسط المملكة، ويتوقع بمشيئة الله مع ساعات ما بعد الظهر أن تسقط زخات من المطر المصحوبة أحياناً بالرعد في جنوب شرق المملكة، مع احتمال ان تمتد في ساعات المساء لتشمل أجزاء متفرقة ومحدودة من المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

وتتأثر المملكة تدرجيا يوم غد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، يصاحبها ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية لتغطي معظم أجزاء المملكة، وتسقط مع ساعات الظهيرة زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها العقبة، وتكون غزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث البرق والرعد في بعض المناطق مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتستمر الاجواء غير المستقرة يوم الثلاثاء، حيث تغطى سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، كما تتساقط زخات من المطر بين الحين والآخر في أماكن متفرقة من المملكة بما فيها العقبة، تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق ومصحوبة بحدوث البرق والرعد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 32 الى 20 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 32 الى 22، وفي المناطق الجنوبية من 30 الى 19، وفي خليج العقبة من 38 الى 27 درجة مئوية.

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