اتحاد الكرة يرفض الهتافات غير المسؤولة خلال مباراة الاردن والكويت



عمان 11 تشرين الأول (بترا)- اكد اتحاد كرة القدم رفضه للهتافات التي صدرت من نفر من الجمهور الذي تواجد في مدرجات ستاد عمان خلال مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي بالتصفيات المزدوجة، مشيرا الى عمق العلاقة التي تربط الاتحادين الاردني والكويتي والشعبين الشقيقين.

وأصدر اتحاد كرة القدم بيانا رسميا على لسان امين عام الاتحاد سيزار صوبر، اكد فيه رفض الاتحاد الاردني لكرة القدم وبشدة لما صدر من هتافات خارجة عن الاطر الرياضية والاعراف والمبادئ المعززة لقيم الاحترام والحفاوة، والتي خرجت عن فئة غير مسؤولة ودخيلة على قيم مجتمعنا الاردني الاصيل المحب لأشقائه والحريص على عكس كل صور الترحيب والتقدير لضيوفه الاعزاء.

وقال : واذ يبدي الاتحاد الاردني لكرة القدم أسفه المقترن بالاستغراب والاستهجان من هتافات غير مسؤولة صدرت عن مدرجات ستاد عمان الدولي خلال مباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الكويتي، فإن الاتحاد سيتخذ كل الاجراءات الكفيلة بمحاسبة المسيئين والذين لا يمثلون الاردن بأخلاقه وتقديره للأشقاء كافة، مع التأكيد على الاعتزاز الكبير بالعلاقات المميزة التي تجمعنا والاشقاء في الكويت في كافة المجالات ومنها كرة القدم والتي تعد مثالا يحتذى بالتعاون والتنسيق.

واكد الاتحاد فخره واعتزازه بالعلاقة الراسخة مع نظيره الكويتي وتقديره للمسيرة المعطرة لدولة الكويت الشقيقة في المجالات كافة، وذلك مدعاة فخر واعتزاز.

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