في مؤشر على اطماعه التوسعية.. جيش النظام التركي يبدأ بإزالة الجدار الحدودي غربي رأس العين السورية
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جرينتش+2 01:43
ضبط 3 اعتداءات جديدة على ناقل مياه الديسي بالقطرانة والدامخي وسواقة

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