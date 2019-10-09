وزارة العمل تعلن عن المباشرة بتعيين 200 اردني بالقطاع الصحي في قطر وتوفر الفرص لوظائف اخرى



عمان 9 تشرين الاول (بترا)- بدأت وزارة العمل اليوم الاربعاء بإجراء المقابلات الخاصة لتعيين 200 باحث عن عمل في القطاع الصحي في عدد من المهن تشمل معالج نطق, اخصائي علاج نطق, محول حالات طارئة, وقابلات قانونيات للعمل بمستشفى حمد في دولة قطر الشقيقة.

وقالت مديرة التشغيل المركزي في وزارة العمل نجاح البريقي، ان لجنة المقابلات من دولة قطر الشقيقة بالتنسيق مع احد مكاتب التشغيل المحلية يتواجدون حاليا الان في الاردن لإجراء الترتيبات والمقابلات النهائية لغايات التعيين, وقاموا بفرز كافة الطلبات التي تم تقديمها من خلال المنصة الوطنية للتشغيل وحصر الطلبات التي تتوافق مع المتطلبات التي تتناسب مع الوظيفة

كما أعلنت وزارة العمل اليوم ايضا عن توفر فرص عمل لدى إحدى الشركات في قطاع التكنولوجيا والبرمجة بدولة قطر .

ودعت الوزارة التقدم لهذه الوظائف وإرسال السير الذاتية للبريد الإلكتروني Out.emp@mol.gov.jo لغايات التقدم بالطلبات واختيار اسم الوظيفة, وذلك خلال اسبوع من تاريخه, والتسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل www.sajjil.gov.jo , والدخول للموقع الالكتروني للوزارة www.mol.gov.jo , لمعرفة الخبرات المطلوبة لهذه الوظائف.