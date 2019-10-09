صفات الدولة المعاصرة.. و مواكبة العالم

بعدما باعهم ترامب.. اكراد سوريا الخونة يستنجدون بالعالم هلعاً من حمام دم حال وقوع العملية التركية شرق الفرات
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جرينتش+2 01:53
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