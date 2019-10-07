وفاة سائق مركبة واصابة آخر اثر حادث تصادم مركبتين بمنطقة جرش

توفي سائق مركبة وأصيب أخر، إثر حادث سير” تصادم” على طريق إربد – عمّان، بسبب التتابع القريب، بحسب إدارة السير.

وقالت الإدارة في بيان، إن خطأ عدم ترك مسافة أمان كافية (التتابع القريب)، من قبل أحدى المركبات المشتركة بالحادث ادى إلى اصطدامها بمركبة اخرى مساءامس الأحد، على طريق إربد – عمّان في منطقة جسر المصطبة / ضمن اختصاص مديرية شرطة جرش.

وأشارت إلى أنه اشترك بالحادث مركبتان خصوصيتان (ركوب صغيرة) ونتج عنه وفاة سائق احدى هاتين المركبتين، يبلغ من العمر 46 عامًا، واصابة السائق الآخر بإصابة وصفت بالمتوسطة، وقامت كوادر الدفاع المدني باخلاء الوفاة ونقل المصاب لأقرب مستشفى.

وأوضحت أن لجنة مشكلة من شعبة التحقيق المروري قامت بتنظيم المخططات الكروكية حسب الاصول، والعمل على تعليل سبب الحادث.

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