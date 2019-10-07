تحذير مبكر.. الدفاع المدني يدعو القاطنين بالأماكن المنخفضة الانتقال الى المرتفعة

دعت إدارة الإعلام في الدفاع المدني المواطنين بضرورة البدء بالانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً وبخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية وبيوت الشعر وعلى أطراف الأودية، خوفاً من تشكل السيول ومداهمتها لهم وإلحاق الخسائر في الأرواح وأحداث أضرار في الممتلكات.

وبينت إدارة الإعلام في بيان اليوم الأثنين، أن فصل الخريف يرافقه حالات عدم استقرار جوي والتي قد يتخللها هطول الأمطار بغزارة واحتمالية تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

واشار البيان، الى ان المديرية العامة للدفاع المدني قد وضعت الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة موضع التنفيذ، وذلك بإدامة الجاهزية العالية للكوادر البشرية والآليات والمعدات المتخصصة إضافة إلى إدامة غرف العمليات الرئيسية والفرعية وعلى مدار الساعة للحيلولة دون وقوع الخسائر خلال هذا الفصل.

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