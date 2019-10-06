وزارة الزراعة تقرر عدم السماح بتصدير ثمار الزيتون لهذا العام

صرح الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي، اليوم الأحد، إن الوزارة قررت عدم فتح باب التصدير لثمار الزيتون لهذا العام والمعده لغايات الكبيس (التخليل)، وكون الوزارة تعمل ضمن معادلة تشمل المزارع والتاجر والمستهلك ولتوفير حالة التوازن وتوفر الكميات المناسبة وبأسعار تناسب المستهلك وتساعد المزارع.

هذا القرار جاء تماشيا مع خطة الوزارة في حماية المنتج المحلي وتنظيم احتياجات السوق المحلي وضمان الوصول إلى القدرة التشغيلية لمعاصر الزيتون.

واضاف المجالي.:”لن يتم فتح الاستيراد لمادة زيت الزيتون نهائيا، ومتابعة أي محاولات لبيع وترويج الزيت المغشوش من خلال التشاركية مع كافة الجهات الرقابية والمعنية”،