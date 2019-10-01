عدد جديد من “طلقة تنوير 65”.. صناعة الهويات

صدر عدد 1 تشرين أول 2019 من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي “طلقة تنوير” متضمنا ما يلي..

– انتخابات تونس 2019: نواقيس الخطر تقرع من جديد/ عبدالناصر بدروشي

– عن “الهويات القاتلة” عند أمين معلوف/ مريم نصرالله

– صناعة الماضي وتخيله كمعزز تاريخي وثقافي للهويات المتخيلة/ فارس سعادة

– إشكالية الاندماج في المجتمع العربي/ بشار شخاترة

– قراءة في الصعود العالمي للدولار الأمريكي خلال الأشهر الفائتة/ إبراهيم علوش

– الصفحة الثقافية: رواية المرأة الفلسطينية (أم سعد)/ طالب جميل

– الشعب هو الأبقى.. والانحياز له سلاح لا يُقهر/ كريمة الروبي

– قصيدة العدد: الجرح الكبير، في رثاء الرئيس جمال عبدالناصر/ حنا الطباع

– رسم العدد: ناجي العلي عن عبدالناصر وفلسطين