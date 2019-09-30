لجنة احياء ذكرى عبد الناصر تنظم أمسية في يوم رحيله الـ49 بمدينة شفاعمرو

نظمت لجنة إحياء ذكرى القائد الخالد جمال عبد الناصر، مساء السبت 28 أيلول 2019 في الذكرى الـ49 لرحيل زعيم الأمة، الرئيس جمال عبد الناصر، في قاعة “بيت سلمى” التابع لجمعية “سوا” في دير الراهبات في مدينة شفاعمرو، أمسية فكرية – ثقافية حضرها العشرات من عدة مدن وقرى من الجليل والمثلث والساحل.

وقد افتتح الأمسية وأدارها عضو اللجنة الكاتب محمد علي سعيد، متطرقا الى بعض جوانب شخصية الرئيس الراحل والتي ميزته عن غيره من الزعماء والقادة. ثم حدث مرحبا باسم اللجنة الكاتب زياد شليوط، الذي توقف عند أهم سياسات عبد الناصر العربية والدولية، مؤكدا على أن اللجنة تهدف الى احياء طريق ونهج عبد الناصر من أجل مستقبل أفضل، ودعا الى الانخراط في نشاطات اللجنة والتي ستتمحور في العام القادم حول مرور نصف قرن على رحيل أبي خالد.

والقت الشابة تسنيم سعيد حسنين تحية الشباب القومي الناصري لاقت الاستحسان لدى الحضور، أكدت فيها على اعتزاز الجيل الشاب بالرئيس والزعيم جمال عبد الناصر وما جاء به من ثورة وفكر وطريق من التحدي والكرامة، وعبرت عن اعتزازها بالجيل الذي كان له الفخر بالعيش في عصر عبد الناصر.

وقدمت الدكتورة لينا الشيخ – حشمة، مداخلة حول المشهد الثقافي في عهد جمال عبد الناصر، تناولت فيها ما جاء في بحثها الأكاديمي حول تلك الفترة وما شابها من اعتقالات وسجن لعدد من أصحاب الرأي، لكنها أكدت أن عبد الناصر كرم الأدباء وأجاز عددا من الأعمال الأدبية التي عمدت الرقابة وأجهزة المخابرات الى منع نشرها، وأبرزت رأي الكتاب والشعراء المعارضين في رحيل عبد الناصر وبكائهم عليه حتى وهم في المعتقل.

وأعقبها عضو اللجنة، المحامي محمد ميعاري بقصيدة في رثاء جمال عبد الناصر من نظمه، وجاء فيها: ” ويمينا يا عبد الناصر/ يا ومضة ايماني الأول/ يا كل الأروع والأجمل/ في ماضي الأمة والحاضر/ يا أروع ما وهب الحاضر/ من أجل عيون المستقبل/ ستظل على شفتي صلاة/ وبنيلي الجاري دفق حياة”.

وتلاه الكاتب الشيخ عبد الله نمر بدير من كفرقاسم بكلمة عن القائد الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله. وتلاه عضو اللجنة الشاعر أسيد عيساوي من طرعان بمشاركة ناصرية فالمربي يوسف شحادة من شفاعمرو بمداخلة ذكريات شخصية عن يوم رحيل عبد الناصر، وختمها الشاعر أسامة مصاروة من الطيبة بقصيدة وطنية.

هذا وقد وصلت لجنة احياء ذكرى القائد جمال عبد الناصر تحيات من أصدقاء اللجنة وهم: من الكاتب الناصري الدكتور أسعد السحمراني من لبنان وأخرى من المناضلة الإعلامية فريدة الشوباشي، والمؤرخ الدكتور عاصم الدسوقي واللواء المتقاعد طارق عبد الناصر (الشقيق الأصغر للرئيس جمال عبد الناصر) من مصر، أثنوا فيها على إقامة أمسية ذكرى عبد الناصر، ومن خلالها وجهوا تحية للمشاركين ولعموم الأهل في فلسطين على وفائهم لقائد العروبة.

كما أعلنت اللجنة عن قرارها باصدار كتاب الدكتور أسعد السحمراني ” الناصر”، بالاتفاق مع الكاتب في العام القادم، ليطلع عليه جيل الشباب ويعرفوا مسيرة هذا الزعيم ونقل تراث عبد الناصر للأجيال القادمة.