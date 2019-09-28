السلطات المصرية تفرج ليلة امس عن معتقل أردني لديها

أعلنت وزارة الخارجية اليوم ان السلطات المصرية قد أفرجت عن مواطن أردني كان محتجزا لديها منذ ظهر أمس الجمعة .

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة في بيان صحفي ان السفارة الاردنية بالقاهرة ومنذ تلقيها المعلومات حول توقيف المواطن أشرف العمري قامت بجهود واتصالات مكثفة مع الجانب المصري تكللت بالإفراج عنه، موضحا انه وصل بعد ذلك الى مبنى السفارة الاردنية في تمام الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة الجمعة وتم الاتصال بوجود القنصل مع ذويه وطمأنتهم.

وقد توجه القضاة بجزيل الشكر للسلطات في جمهورية مصر العربية الشقيقة على سرعة تجاوبها مع طلب السفارة.