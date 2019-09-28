الحكومة تعلن تمسك نقابة المعلمين بعلاوة الـ 50 بالمئة وتحملها مسؤولية تعطيل العام الدراسي

عمان 27 ايلول (بترا) انتهى اجتماع الوفدين الحكومي والفني مع نقابة المعلمين مساء اليوم بلا اتفاق نتيجة تشبث الوفد النقابي بمطلب علاوة الخمسين بالمئة.

ولم تقابل الدعوات الحكومية والشعبية والاوساط النيابية والتربوية والاصرار على انهاء جولات الحوار باتفاق يفضي اولا الى تعليق الاضراب وعودة الطلبة الى مدارسهم الا بمزيد من التمسك بمطلب مادي لا تتحمله الموازنة العامة .

ومع ان الحكومة ونقابة المعلمين سعيا لعقد جولات حوارية واعلنا انها ستبدأ بلا شروط الا انه ومنذ بداية الاضراب في الثامن من ايلول الجاري لم تتنازل النقابة عن شرط العلاوة وبوسم وحيد ومكرر بات يستنزف الوقت في درب لم يعد استمراره لصالح الطلبة خصوصا او لصالح سير التقويم المدرسي والجامعي بطبيعة الحال.

الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين نديم نور الدين اقترح على وسائل الاعلام والصحافة عقب اجتماع اليوم ان تصدر حلولا ومقترحات وان تكون شبه وسيط وتقرب وجهات النظر وان تبتعد عن ما اسماه خطاب الكراهية والمشاحنة لتهدئة الميدان والشارع العام ، قائلا دون ذلك ستبقى اجواء التوتر .

ومع اعترافه بان بنية الحوار وادارته اصبحت اكثر ايجابية الا انه ما زال يؤكد ان جميع الحلول التي قدمتها الحكومة ما زالت دون الطموح.

وحيث ان المادة 40 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 تنص على أن تتراوح أيام الدراسة الفعلية بين 195-200 يوما كحد أدنى وقد أقرت وزارة التربية والتعليم أيام الدراسة في العام الدراسي 2019-2020 ب 195 يوما مقسمين على الفصل الأول ب 106ايام والفصل الثاني 89 يوما ضمن تقويم مدرسي يشمل ايضا ان تكون العطلة بين الفصلين فقط عشر أيام فعلية فقد وصف نديم نور الدين احتمالية اسقاط الفصل الدراسي الاول بانه خيار خطير ومرعب. وما يرشح عن المقترح الحكومي الحالي بتعديل نظام الرتب يفيد بان نسبة كبيرة من المعلمين سيستفيدون من تحسين رواتبهم للمرة الاولى كما يستفيد باقي المعلمين من زيادات تدريجية حسب نظام “الرُتب” وهي زيادة منطقية وتلبي رغبة الأطراف إن قدَّمت تنازلات من أجل المصلحة الوطنية كما قال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الدكتور ابراهيم البدور،مضيفا وبذلك يكون المعلم حصل على العلاوة والحكومة على الأداء.

وتعتمد المعايير في تصنيف المعلمين في الرتب المحددة بالمؤهلات الاكاديمية والتربوية وسنوات الخبرة في التعليم او أي خدمة تربوية في الوزارة والكفاءة في الاداء وفي الانتاج المتميز.

فيما تصنف رتب المعلمين التي يتولى شاغلوها التعليم رتبة معلم ورتبة معلم اول ورتبة معلم خبير.

الحكومة متمسكة بالحوار والمجتمع يواصل دعواته للوصول الى حلول والجميع يؤكد اهمية العمل بكل الوسائل لضمان عودة الطلبة للمدارس يوم الأحد المقبل، وايجاد قواسم مشتركة للحل مع نقابة المعلمين فهل تعود النقابة للحوار بلا شرط وتنجح الجولات المقبلة.

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