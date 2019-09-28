رحل جمال عبد الناصر ربان القومية العربية.. ولكنها ستبقى ضرورة حياة وحلم اجيال
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جرينتش+2 12:34
الحكومة تعلن تمسك نقابة المعلمين بعلاوة الـ 50 بالمئة وتحملها مسؤولية تعطيل العام الدراسي

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