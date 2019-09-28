الحكومة تعرض ونقابة المعلمين ترفض.. الاضراب مستمر للاسبوع الثالث ولا عزاء للطلاب

رفض نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، مساء االيوم لسبت، الحل الحكومي الذي أعلنه رئيس الوزراء عمر الرزاز برفع علاوة المعلمين في نظام الرتب بقيمة 24-31 ديناراً.

وأعلن النقيب عبر بث مباشر في صفحة النقابة في منصة فيسبوك، استمرار فعاليات الإضراب للأسبوع المقبل، كون الحل الحكومي لم يتطرق لعلاوة 50% للمعلم التي تعتبرها النقابة الحد الأدنى لمطالبهم.

الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، قال السبت، إن الإضراب مستمر ولم يطرح مقترح جديد من قبل الحكومة، مشيراً إلى عدم استعداد الحكومة لمناقشة علاوة 50%.

وطالب نديم بحضور أصحاب القرار ومالكيه في الاجتماع مع النقابة، وجدد طلب النقابة بإتاحة حضور وسائل الإعلام للاجتماع وجعلها علنية.

“الإضراب مستمر وهو أمر يزعجنا … الحوار مفتوح … والحكومة لم تطرح تجزئة العلاوة”، وفق نديم.

نقابة المعلمين عقدت السبت اجتماعا باللجنة الفنية الوزارية في مقر وزارة التربية والتعليم، وقالت انها ستقدم مقترحات ضمن مطالبها، بعد يوم من إعلان تمسكها بإضراب المعلمين، الذي أنهى أسبوعه الثالث.

الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم قال لـ “المملكة” إن النقابة أعدت مقترحات توافق عليها أعضاء مجلس النقابة في اجتماع لهم السبت لتطرح أمام اللجنة الوزارية.

“إذ كانت علاوة الـ 50% ستخلق مشكلة في ميزانية الدولة، يمكن إعطاء حلول للابتعاد عن هذه المشكلة من خلال تجزئتها،” بحسب نديم.

واقترحت النقابة خلال الاجتماع مع الفريق الفني الحكومي تأجيل علاوة 50% إلى العام المقبل/ وفقاً للناطق الإعلامي.

وأضاف: “يوجد 100 فكرة وفكرة تراعي الميزانية، والنقابة تقدر وضع الأردن المالي والاقتصادي في الفترة الحالية.”

وبين نديم ان أعضاء النقابة قدموا الجمعة في اجتماع مع الفريق الحكومي “مقترحات للوصول إلى حل يرضي الطرفين، لكن وزارة التربية والتعليم رفضتها”،مضيفا أن من بين هذه المقترحات إدخال علاوة 50 % من خلال نظام الرتب.

نقابة المعلمين قالت عبر صفحتها في منصة فيسبوك السبت ، انها تطالب بعلاوة 50% ضمن الراتب الأساسي، بينما تقترح الحكومة توزيع زيادات بنسب متفاوتة.

وأضافت إن مقترح وزارة التربية والتعليم جاء على النحو التالي:

– معلم مساعد: من صفر يصبح 15% بزيادة قدرها 15%.

– معلم: من 6٪؜ يصبح 20%؜ نسبة الزيادة 14% .

– معلم أول: من 16%؜ يصبح30%؜؜ نسبة الزيادة 14%.

– معلم خبير: من 32%؜؜ يصبح 40%؜ نسبة الزيادة 8% .

وقالت النقابة إن مطلبها 50%، وأعلى نسبة زيادة طرحتها الوزارة 15%.

وكان مجلس الوزراء قد قدم ، في جلسة خاصة عقدها عصر اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين وفق نظام الرتب لتضاف إلى علاوة الـ 100 بالمائة، التي يتقاضاها المعلمون بالأساس، وكما يلي:

1- يحصل كل من هم برتبة معلم مساعد على علاوة مقدارها 24 دينارا شهريا يستفيد منها 36755 معلما ومعلمة، وهذه العلاوة تمنح لأول مرة.

2- يحصل كل من هم برتبة معلم على علاوة مقدارها 25 دينارا شهريا ويستفيد منها 31013 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.

3- يحصل كل من هم برتبة معلم أول على علاوة مقدارها 28 دينارا شهريا، ويستفيد منها 18253 معلما ومعلمة، وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.

4- يحصل كل من هم برتبة معلم خبير على علاوة مقدارها 31 دينارا شهريا، ويستفيد منها 335 معلما ومعلمة وتمنح هذه العلاوة لأول مرة.

وستمنح العلاوات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 / 10 / 2019 حال انتظام الدراسة، من خلال تعديل نظام الرتب الذي أقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة له، وأرسل الى ديوان التشريع والراي لوضعه بالصيغة القانونية.

وقرر مجلس الوزراء الطلب من وزير المالية اقتراح الاجراءات اللازمة لتوفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية هذه الزيادة من برنامج النفقات العامة.