رحل جمال عبد الناصر ربان القومية العربية.. ولكنها ستبقى ضرورة حياة وحلم اجيال
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الحكومة تعرض ونقابة المعلمين ترفض.. الاضراب مستمر للاسبوع الثالث ولا عزاء للطلاب

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