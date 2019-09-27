السلطات المصرية تفرج عن واحد من ثلاثة اردنيين جرى اعتقالهم في القاهرة منذ بضعة ايام

عمان 27 ايلول(بترا)- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة ان الوزارة تابعت باهتمام وحرص بالغين قضية اعتقال ثلاثة مواطنين اردنيين في مصر الأسبوع الماضي.

واوضح ان جهودا كبيرة قامت بها السفارة الاردنية في القاهرة فور تلقيها خبر الاعتقال، بعد أن وردت لها ملعومات تشير الى اعتقال المواطن الاردني الطالب محمد بلال النظامي مساء الجمعة الماضي بمنطقة ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة. وبعد يومين علمت السفارة ان المواطنين الاردنيين عبد الرحمن علي وثائر حسام تم اعتقالهما ايضا في القاهرة.

وأضاف ان السفارة تابعت مع الجهات المصرية وطلبت بيان التهم الموجهة للمواطنيين عبد الرحمن وثائر وتزويدها بجميع المعلومات وظروف اعتقالهما، وطلبت زيارتهما للاطمئنان على اوضاعهما، مشيرا الى أنها وجدت تعاونا من وزارة الخارجية والجهات الامنية المختصة المصرية والتي وعدت بإطلاق سراحهم فور الانتهاء من التحقيقات.

واضاف لقد تكللت الجهود بالأفراج عن المواطن الأردني محمد النظامي يوم الأربعاء، وهي تتابع قضية المواطنين المعتقلين عبدالرحمن وثائر . وزاد بانه صدر عن الوزارة عدة بيانات صحفية حول هذه القضية التي تتابعها الوزارة باهتمام، نافيا ان تكون الوزارة طلبت من ذوي المواطنين توكيل محام للدفاع عنهما، مشيرا إلى أن متابعة قضايا مواطنينا خارج حدود الوطن تشكل اولوية قصوى في عمل الوزارة .