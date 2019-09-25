وزير الخارجية العربي الذي كشف كاتس عن لقائه في نيويورك هو الاماراتي عبد الله بن زايد

ذكرت وسائل اعلام اسرائيلية أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس التقى نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهن إن هذا اللقاء يأتي بعد أشهر من زيارة سرية أتى فيها بن زايد إلى إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي قال أمس الثلاثاء عبر حسابه على تويتر ، إنه قد التقى وزير خارجية دولة عربية في نيويورك من دون أن يسميه.

وفي سياق متصل، تنعقد اليوم الأربعاء في نيويورك ما أطلق عليها تسمية “قمة إيران 2019” تحت عنوان “متحدون ضد إيران”، برئاسة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وبمشاركة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، والسفير البحريني في أميركا عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة، إضافة إلى وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان.