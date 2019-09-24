فستان أصالة الاخضر ونفاقها لملك السعودية وابنه يثيران اشمئزاز الجمهور / فيديو

تعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، لسيل من الانتقادات بسبب إطلالتها أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89.

وأطلت أصالة بفستان أخضر فضفاض بأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط، لكنها اعتمدت ارتداء “كوفية” عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ولاقت الإطلالة استهجان عدد كبير من متابعي النجمة، وتجلى ذلك من خلال الكلمات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن عدم إعجابهم لا بلون الفستان ولا بتصميمه.

وأحيت الفنانة السورية حفلا غنائيا بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة فرقة شعبية، وشاركها الحفل المطرب أصيل أبو بكر والمطرب عبد الله الرويشد.

ويذكر ان المملكة العربية السعودية قد احيت امس الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، ذكرى اليوم الوطني الـ 89، وهو ذكرى تأسيس المملكة الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

#اصالة_نصري_الاميره كل عام والملك سلمان وابنه ولي العهد الامير محمد والمملكة بآلف خير pic.twitter.com/8vnMnkSBqC — OSAMA—SAEED (@OSAMA_LAMAR) September 22, 2019