10 اصابات بحادثي تصادم في اربد وعلى طريق اربد /عجلون

عمان 23 أيلول (بترا) – أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بين مركبتين على طريق اربد – عجلون، حسب مديرية الدفاع المدني.

وأفادت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

كما أصيب خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع اليوم ابضا بين مركبتين بمنطقة شارع البترا في محافظة اربد .

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفيي الأميرة بسمة واربد التخصصي، مشيرة الى ان حالتهم العامة متوسطة