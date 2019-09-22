احمد سعدات يدعو "فتح" و"حماس" لالتقاط فرصة المصالحة وتقبّل الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام
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جرينتش+2 02:50
احمد سعدات يدعو “فتح” و”حماس” لالتقاط فرصة المصالحة وتقبّل الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام

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