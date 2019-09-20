لحلب المزيد من اموال السعودية والامارات.. ترامب الكذاب يهدد - لفظياً فقط - بتوجيه ضربة عسكرية قوية لايران
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قصة قصيرة.. مريض عقلي

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