قصة قصيرة.. مريض عقلي

لم يضع أحد مسدسا فى رأس أحد أو يقربه منه، لكن هناك رصاصة انطلقت من مسدس ما، واستقرت فى رأس سيد، لم تكن رأس سيد موجودة بالكامل ولم تكن ضائعة تماما، لكن الجزء الباقى لم يكن فيه مخ، لذلك لم يستطع وكيل النيابة الذى جاء على جناح السرعة أن يأخذ شهادته، وطلب من ضابط المباحث أن يسرع بالبحث عن باقى الرأس حتى يستطيع إكمال التحقيق ومقارنة أقول سيد مع أقول الشهود، وانصرف بعد أن أصدر أمره للضابط بوضع سيد فى مستشفى الأمراض العقلية.

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