السلطات السعودية تتجاهل المطالبات الاردنية والفلسطينية بالافراج عن 60 معتقلاَ لديها بشبهة العلاقة مع حركة حماس
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جرينتش+2 02:13
حزب أزرق أبيض يفوز ب33 مقعدا مقابل 31 لليكود و13 للقائمة العربية.. والنتنياهو يدعو لحكومة تناوب

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