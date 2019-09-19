تمهيدا لطرح صفقة القرن.. المبعوث الأمريكي غرينبلات سيزور إسرائيل اليوم ويجتمع مع نتنياهو وغانتس

أفاد مسؤولون إسرائيليون، أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، سيصل إلى إسرائيل اليوم الخميس، وذلك بعد مرور يومين على الانتخابات الإسرائيلية. وفقًا لما نشرته القناة 13 العبرية.

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع ان يلتقي غرينبلات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس “تحالف “أزرق أبيض”، بيني غانتس كل على حدة لمناقشة خطة السلام التي وضعتها الحكومة الأمريكية.

وفقًا للمسؤولين، فإن هدف الزيارة هو فحص ما إذا كانت هناك شروط لنشر خطة السلام الأمريكية، على الرغم من نتائج الانتخابات الإسرائيلية.

ومن المتوقع إطلاق البرنامج السياسي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ “صفقة القرن” قريبًا.

وفي أول تعليق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير الرسمية، قال أمس الأربعاء، إنه لم يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بعد، مضيفا ان “نتائج الانتخابات متقاربة جدًا، لنرى ما سيحدث”.

وأكد ترامب أن “العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية وثيقة، بغض النظر من رئيسها”.