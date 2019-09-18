احمد الطيبي: انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو وللرئيس ترامب
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جرينتش+2 07:58
وزارة الدفاع السعودية تتهم إيران بالهجوم على “أرامكو” وتقدم ما تعتبره أدلة

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