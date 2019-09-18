احمد الطيبي: انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو وللرئيس ترامب
أهم العناوين
جرينتش+2 03:20
القيادي الاخواني المصري “الخرباوي” يوضح اسباب فشل “مورو” مرشح الإخوان فى انتخابات الرئاسة التونسية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني