إطلاق النار على سيدة فلسطينية على حاجز قلنديا بدعوى محاولة طعن/ فيديو

ذكرت مصادر عبرية، أن المواطنة الفلسطينية التي أطلق جنود الاحتلال النار عليها صباح اليوم الأربعاء، عند حاجز “قلنديا” العسكري (شمالي القدس المحتلة)، استشهدت متأثرة بجراحها.

وزعمت وسائل اعلام عبرية، أن سيدة فلسطينية (في الخمسينات من عمرها) وصلت إلى الحاجز وحاولت طعن أحد جنود حرس الحدود.

وأشارت إلى أنه تم تحييد المرأة الفلسطينية، بعد أن أطلق الجنود النار عليها، وأصابوها بجراح خطيرة، مشيرة إلى أنه تم نقلها إلى مستشفى “هداسا” الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وأظهر شريط فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي جنود الاحتلال وهم يطلقون النار على المراة الفلسطينية، رغم أنها كانت بعيدة عن الجنود عدة أمتار، ولم تكن تشكل أي خطر على جنود الاحتلال المدججين بالسلاح.

وتكررت عمليات الدهس والطعن في الضفة الغربية والقدس المحتلة مؤخرًا، ردًا على انتهاكات الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه.

https://web.facebook.com/rtarabic.ru/videos/967098206986619/