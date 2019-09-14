خبر بايت.. ترامب يتبجح بقتل الصبي حمزة بن لادن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن الذي اعتبر خليفته على رأس تنظيم القاعدة ،وكانت وسائل اعلام أميركية قد نشرت خبر مقتله نهاية تموز/يوليو.

وقال ترامب في بيان “قتل حمزة بن لادن، المسؤول الكبير في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، في عملية لمكافحة الارهاب نفذتها الولايات المتحدة في منطقة بين افغانستان وباكستان”.

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قد أكد ، الشهر المنصرم، خلال مقابلة لقناة فوكس نيوز مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وحمزة هو الابن الخامس عشر من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة.

وخلال المقابلة، أجاب وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر على سؤال عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات فأجاب “هذا ما أفهمه” في تأكيد ضمني لخبر مقتل نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي ورد في مطلع شهر آب/أغسطس. وأضاف مارك إسبر خلال المقابلة “ليست لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها”.

وقد ذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع آب/أغسطس أن بن لادن قتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلا عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية. وفي حينه رفض الرئيس ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنا. وقال ترامب في حينه للصحافيين “لا أريد التعليق”.