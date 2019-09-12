النيابة العامة برام الله تكشف ان المغدورة “اسراء غريب” قد توفيت قتلاً على يد أهلها

رام الله – موقع امد

أعلنت النيابة العامة في رام الله صباح اليوم الخميس، عن وفاة المغدورة “اسراء غريب” من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، قتلاً على يد أهلها.

وأضاف النائب العام خلال مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، أنّه ثبت لدينا من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة إدعاء سقوط المرحومة من شرفة المنزل، وإنما لإخفاء ما تعرضت له إسراء من عنف أسرى.

وأوضح، أنّنا لم نمنع وسائل الإعلام النشر في قضية إسراء إيمانا منا بدورها في كشف الحقائق، مؤكداً “التزامنا بسرية الإجراءات التحقيقية في أي دعوة تباشرها النيابة العامة”.

ونوّه، إلى أنّه سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م.ص) و (ب.غ) و (أ.غ) بتهمة قتل الشابة إسراء غريب إلى المحكمة.

وأكد، أنّنا التزمنا بإقامة مجتمع تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات، وتحفظنا على جثة إسراء بسبب الاشتباه بوجود شبهة جنائية، واستدعينا كل من له صلة بإسراء غريب وفي مقدمتهم أهلها

وتابع، استخرج الطبيب الشرعي عينات فحص السموم وأرسلت للأردن، ولوجود شبهات جنائية شكلنا فريقا متخصصا للتحقيق بقضية إسراء، وبدأنا التحقيق بقضية المغدورة إسراء غريب فور وفاتها

وشدد، استمعنا لشهادات عائلتها وصديقاتها وموظفين بالصحة، وضبطنا كل أجهزة الكترونية وهواتف لكل شخص ورد اسمه في التحقيق.

وأشار، إلى أنّ الاعتداء على إسراء غريب يندرج في إطار خصوصية المرحومة إسراء، وعنوان “قضايا الشرف”

واستدرك بالقول، أنّ اسراء أخرجت من المستشفى بموافقة الأهل، وهناك لجنة من وزارة الصحة لتعديل قرار خروج المريض على مسؤولية الأهل.