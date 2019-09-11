في اطار الحملة الامنية لضبط الاسلحة غير المرخصة.. القبض على 956 شخصا بحوزتهم 1125سلاحا ناريا

عمان 11 أيلول (بترا)- تمكنت الحملة الأمنية الخاصة بظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، التي نفذتها الوحدات الشرطية المعنية في مديرية الامن العام والتي بدأت بتاريخ 27 حزيران الشهر الماضي، من القبض على 956 شخصا بحوزتهم 1125سلاحا ناريا. وأشارت المديرية في بيان صحفي إلى أنه تم خلال الأسبوع الحادي عشر من الحملة القبض على 71 شخصاً في مختلف محافظات المملكة، ضبط بحوزتهم 81 سلاحاً نارياً، من ضمنهم حدثان وسبعة أشخاص من جنسيات عربية واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

وأكدت مديرية الامن العام استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة.

واهابت بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح، مثلما دعت المواطنين للمساهمة بالحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.

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