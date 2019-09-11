صواريخ غزة تقتحم حلبة الانتخابات الاسرائيلية وترغم نتنياهو الجبان على قطع خطابه والهرولة سريعاً الى الملجأ/ فيديو
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جرينتش+2 06:16
في اطار الحملة الامنية لضبط الاسلحة غير المرخصة.. القبض على 956 شخصا بحوزتهم 1125سلاحا ناريا

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