إصابة “ضابط صف” برصاص مطلوب بحقه ٥٦ قيدا جرمياَ في الرصيفة

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من ادارة البحث الجنائي والمركز الامني المختص توجهت ظهر هذا اليوم لمنزل احد الاشخاص المطلوبين بقضايا السرقات في لواء الرصيفة لضبطه ، حيث بادر ذلك الشخص فور مشاهدته للقوة الامنية باطلاق عيارات نارية بإتجاههم مما ادى الى اصابة ضابط صف واسعف لتلقي للعلاج.

واضاف الناطق الاعلامي بان ذلك الشخص، وهو من ذوي الاسبقيات الجرمية وبحقه ٥٦ قيدا جرميا ، قد حاول الفرار بعد ذلك حيث تمت مطاردته سيرا على الاقدام والقي القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه .

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