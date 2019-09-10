الرزاز محذراً: التصعيد لن يؤدي إلى نتيجة وفي حال إصرار نقابة المعلمين على المضي بالإضراب فسيكون لكل حادث حديث
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جرينتش+2 08:53
الرزاز محذراً: التصعيد لن يؤدي إلى نتيجة وفي حال إصرار نقابة المعلمين على المضي بالإضراب فسيكون لكل حادث حديث

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