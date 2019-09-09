حزب الله يعلن فجر اليوم اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية والاستيلاء عليها لدى عبورها الحدود الجنوبية للبنان
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جرينتش+2 05:34
لابطاء زحف الشيخوخة.. تجنبوا تناول هذه الاطعمة

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