جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات حربية على مواقع في قطاع غزة ردا على طائرة مسيرة قصفت مركبة عسكرية اسرلئيلية
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جرينتش+2 03:36
رحيل المفكر الأمريكي “إيمانويل والرشتاين” الذي توقع تقهقر بلاده وليس تقدمها

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