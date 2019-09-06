مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم نبيلة عبيد باطلاق اسمها على دورته القادمة

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط تكريم الممثلة نبيلة عبيد بإطلاق اسمها على دورته الخامسة والثلاثين التي تقام شهر أكتوبر تشرين الأول.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن هذا التكريم يأتي ”تقديرا لمشوارها الفني الثري“.

ودأب المهرجان في السنوات القليلة الماضية على إطلاق اسم أحد كبار الفنانين على كل دورة. وحملت الدورات السابقة أسماء نور الشريف ومحمود ياسين وحسين فهمي ويسرا ونادية لطفي.

وكانت نبيلة عبيد (74 عاما) قد باشرت مشوارها الفني في مطلع الستينات،ي وقدمت على مدى أكثر من خمسة عقود عشرات الأفلام السينمائية وبعض المسلسلات التلفزيونية وعددا محدودا من المسرحيات.

ونقل البيان عن الفنانة المكرمة قولها إنها تحمل ذكريات لا تنسى مع مهرجان الإسكندرية الذي حصلت منه على أول جائزة في حياتها كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم (ولا يزال التحقيق مستمرا) والتي منحتها ثقة بالنفس وساعدتها لاحقا على رسم ملامح مشوارها الفني.

وأضافت أن إطلاق اسمها على الدورة القادمة للمهرجان ”يعد تكريما كبيرا يضاف إلى انجازات مشوارها الفني“ مشيرة إلى أنها تتوق للحظة الوقوف على المسرح والاحتفال مع جمهور الإسكندرية بحصاد رحلة عطائها.

وتقام الدورة الخامسة والثلاثون من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في الفترة من الثامن إلى الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول.

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