فشل اردوغان في اقناع بوتين بالضغط على الجيش السوري لوقف ملاحقته لعصابات الارهاب بريف حماة ومحافظة ادلب
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رويترز: الإمارات تخلخل التحالف مع السعودية تعزيزا لصورتها كصانع للسلام ، والملك سلمان منزعج منها

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