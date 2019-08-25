الجيش السوري يصد عدوانا إسرائيليا على دمشق ويسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو

أعلن الجيش السوري، مساء امس السبت، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، قائلة إنها أسقطت معظم الصواريخ المعادية.

ونقلت وسائل الإعلام السورية الرسمية عن مصدر عسكري: “في تمام الساعة 23:30 رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق وعلى الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة”.

وأضاف المصدر العسكري السوري: “حتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها”.

من جانبه زعم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة له قصفت، مساء السبت، أهدافا لـ “فيلق القدس” للحرس الثوري الإيراني و”مليشيات شيعية” في قرية عقربا جنوب ريف دمشق لإحباط هجوم خطط لتنفيذه من الأراضي السورية ضد إسرائيل.

وقد اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب الضربة الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، بأن إيران لن تتمتع بحصانة في أي مكان، وذكر أنه أعطى توجيهات بالاستعداد لكل السيناريوهات.

وقال نتنياهو، في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، مساء اليوم السبت، تعليقا على الغارة الإسرائيلية على قرية عقربا بريف دمشق: “أحبطنا بفضل جهود عملية كبيرة هجوما على إسرائيل من قبل فيلق القدس الإيراني ومليشيات شيعية. أؤكد أنه لا حصانة لإيران في أي مكان”.

وتابع نتنياهو بالقول: “قواتنا تعمل في كل مجال ضد العدوان الإيراني. إذا تقدم أحد لقتلك اقتله أولا”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أعطيت توجيهات لقواتنا بالاستعداد لكل السيناريوهات. سنواصل اتخاذ إجراءات حاسمة ومسؤولة ضد إيران ووكلائها من أجل ضمان أمن إسرائيل”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اامس، عن شن غارة جوية على قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قائلا إن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني و”مليشيات شيعية” انطلاقا من المنطقة.