ابن سلمان يغلق حنفية الدعم عن سلطة عباس لحين الدخول في مباحثات مع ادارة ترامب حول صفقة القرن
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جرينتش+2 01:03
سؤال الظرف الراهن.. من يقف وراء الاعتداءات على شبكات المياه في الأردن، وما العمل؟

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