اعتقال شاب فلسطيني بالجانب الغربي من جسر الملك حسين حاول خنق جندي إسرائيلي بشريط شاحن للهواتف/ فيديو
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جرينتش+2 01:25
العمليات الفردية.. رد الشباب الفلسطيني على الشاباك الاسرائيلي والتنسيق الامني

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