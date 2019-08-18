وسام باكستاني رفيع لزيد المحيسن

انعم رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، عارف علوي، على الدكتور زيد احمد موسى المحيسن- رئيس نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في الاردن (لعدة دورات ) بوسام ( نجمة التميز ) Sitara-e-imtiaz وهو ثالث اعلى وسام مدني في جمهورية باكستان الاسلامية، نظرا لجهوده المميزة في المجال الثقافي والتعليمي والانساني، وفي تعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين الشقيقين الاردن وباكستان.

وسيقوم الرئيس الباكستاني بتقليده مع المكرمين الاخرين من باكستان والدول الاخرى في حفل خاص يقام يوم عيد استقلال باكستان في 23 اذار عام 2020 في العاصمة اسلام اباد.

الزميل المحيسن يحمل درجة البكالويوس في الادب الانجليزي والعلاقات الدولية من جامعة كراتشي وماجستير دبلوماسية السلام والتنمية ودكتوراة في الاقتصاد والتنمية المحلية، وقد عمل في اكثر من موقع حيث كان سكرتيرا لمجلس امانة عمان ومديرا للمكتب الخاص ومستشارا لامين عمان بالدرجة العليا للادارة المحلية والتنمية خلال الفترة من 1985وحتى 2008 قبل ان يحيل نفسه على التقاعد.

وقد صدر للمحيسن مجموعة من الكتب في الادارة المحلية والتنمية، وهو من اكثر المتحمسين لاقامة ادارة محلية حقيقية لتوزيع مكاسب التنمية على كافة المحافظات بعدالة والحد من هجرة الاطراف الى عمان .