إدارة مكافحة المخدرات تعتقل ٦٢ شخصاً من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة

صرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في شعب وأقسام إدارة مكافحة المخدرات المنتشرة في كافة مناطق المملكة تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عدد من قضايا بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة والقوا القبض خلالها على ٦٢ شخصاً من مروجي ومتعاطي تلك المواد وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة وثمانية أسلحة نارية.

وأضاف الناطق الإعلامي أن من أبرز القضايا التي تم التعامل معها كانت ضمن إقليم العاصمة والتي القي القبض خلالها على ٢٤ شخصاً من المروجين والمتعاطين في مناطق شمال وجنوب وشرق ووسط العاصمة، وذلك بعد تتبع معلومات حول أماكن تواجدهم وتنفيذ عدد من المداهمات ، وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد والحبوب المخدرة وسلاح ناري ، كما والقت كوادر الإدارة القبض على بحقه ٥ طلبات في منطقة القسطل بالبادية الوسطى داخل منزله وبحوزته كمية من مادة الهيروين المخدرة.

وفي شمال المملكة القي القبض على شخصين في مدينة اربد داخل مركبة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة ، وشخص آخر القي القبض عليه في منطقة المشارع غرب اربد داخل مزرعة وبحوزته سلاح ناري، كما والقي القبض على ثلاثة اشخاص في مدينة الرمثا وثلاثة آخرين في محافظة جرش بحوزة أحدهم سلاح ناري وضبط بحوزتهم كميات من تلك المواد، فيما تعاملت كوادر الإدارة مع ثلاث قضايا في محافظة المفرق القت القبض خلالها على شخصين بحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة ضمن قضيتين منفصلتين ، وفي القضية الثالثة تم ضبط ٢٠٠٠ حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة والذخيرة الحية داخل مركبة بعد أن لاذ سائقها بالفرار وتبين أن المركبة مطلوبة وما زال البحث جارياً عن سائقها.

أما عن إقليم الوسط فقد ألقي القبض على ١٦ شخصاً من بينهم شخصان من جنسية عربية ضمن حملة أمنية على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من محافظة الزرقاء وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وثلاثة أسلحة نارية ومبالغ مالية ، كما والقي القبض على خمسة أشخاص ضمن مناطق مختلفة في محافظة البلقاء وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاحين ناريين.

وفي جنوب المملكة القي القبض على خمسة اشخاص في محافظة العقبة وبحوزتهم كميات من المواد والحبوب المخدرة ضمن حملة على عدد من مروجي ومتعاطي تلك المواد .

وقدجرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.