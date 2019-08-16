نصر الله: محور المقاومة اقوى من اي وقت مضى وسيحضر الإسرائيليون بثاً مباشراً لتدمير قواتهم إذا دخلت لبنان/ فيديو
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جرينتش+2 01:32
نصر الله: محور المقاومة اقوى من اي وقت مضى وسيحضر الإسرائيليون بثاً مباشراً لتدمير قواتهم إذا دخلت لبنان/ فيديو

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