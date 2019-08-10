9 اصابات بحادثي تصادم بعمان وتدهور مركبة على الطريق الصحراوي

ن – أصيب اليوم السبت 4 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم جراء حادث تدهور مركبة بالقرب من جسر الدفاع المدني باتجاه العقبة.

وقامت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني معان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى معان الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب اليوم ايضا، خمسة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة البيضة في محافظة العاصمة.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان إن فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى البشير الحكومي، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة .