اسعار الاضاحي تتراوح بين 180- 230 دينارا للخروف البلدي و 130- 170 دينارا للروماني

استشهاد شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة انصار الله اليمنية على يد التحالف الامريكي/ الاسرائيلي/ السعودي
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جرينتش+2 08:11
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