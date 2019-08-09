اسعار الاضاحي تتراوح بين 180- 230 دينارا للخروف البلدي و 130- 170 دينارا للروماني

عمان 9 آب (بترا)- يحتفي المسلمون هذه الأيام بعيد الاضحى المبارك ويقومون بشراء الأضاحي تعظيما لشعائر الله وتقربا إليه، وكسبا للأجر العظيم وإدخال السعادة والفرحة إلى قلوب اسرهم، وتعزيز روح الألفة بين أفراد المجتمع بتقديم ما تجود به أنفسهم من تلك الأضاحي للأهل والأقارب والجيران والمحتاجين.

وبدأ المواطنون الراغبون بتقديم الاضاحي، ورود أسواق المواشي وحظائر الأغنام، المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، منذ أيام عدة، لاستطلاع الأسعار، وانتقاء المواشي التي تنوعت هذه السنة، من بلدية ورومانية وغيرها، قبل شرائها ونحرها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبين العديد من التجار المواشي، ان اسعار الاضاحي تتراوح هذه السنة بين (180-230) دينارا للخروف البلدي، فيما يتراوح سعر الخروف الروماني بين 130 إلى 170 دينارا حسب وزنه، كما يتراوح سعر الكيلوغرام القائم للخروف البلدي بين 3.80 ديناراً إلى 4 دنانير، فيما أعرب بعض التجار عن أملهم بتحسن الإقبال على شراء الأضاحي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أصحاب حظائر لبيع الأضاحي، أن إقبال المواطنين خلال الأيام الماضية، كان لغاية التقصي عن أسعار المواشي، تمهيدا للشراء، معتبرين أن الارتفاع النسبي لأسعار الأضاحي هذه السنة، يوازي أسعارها في العام الماضي.

وكانت دائرة الإفتاء العام، قد اجازت شراء الأضحية بالتقسيط وكذلك استدانة ثمنها، موضحة أنه لا يستحب فعل ذلك من الفقراء لأنهم غير مطالبين بالأضحية، امتثالاً لقول الله تعالى (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها). وسلمت أمانة عمان الحظائر المخصصة للأضاحي للمتقدمين بطلبات الحصول عليها والبالغ عددهم 378 مستفيداً، بعد أن قامت بتجهيزها بالإنارة والصواوين والوحدات الصحية اللازمة واللوحات الإرشادية والحاويات والتجهيزات الفنية لعملية الذبح.

وبينت أمانة عمان الكبرى أن كوادر الأطباء البيطريين سيكونون متواجدين بمكان الحظائر، لفحص ومعاينة الأضاحي المتواجدة في المواقع المخصصة لذلك .

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