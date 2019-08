صحيفة عبرية تكشف قيام تركيا بتزويد حكومة الوفاق الليبية بطائرات مسيرة إسرائيلية/ فيديو

كشفت صحيفة إسرائيلية حصول حكومة الوفاق الليبية على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع.

وقالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن حكومة الوفاق حصلت على ثلاث طائرات من نوع “Orbiter 3 UAV” التكتيكية، وهي من إنتاج شركة “Aeronautics” الإسرائيلية.

وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول هذه الطائرات إلى ليبيا في عنوان التقرير: “إسقاط طائرات إسرائيلية مسيرة في ليبيا.. كيف وصلت إلى هناك؟”

وقالت الصحيفة إنه وفقا لتقارير فإن “الطائرات عبارة عن منحة أعطتها تركيا لحكومة الوفاق، والتي تقاتل من أجل منع قوات حفتر من السيطرة على طرابلس”.

ولفتت الصحيفة إلى قوات الجيش الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر أسقطت اثنتين من هذه الطائرات.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إسقاط الطائرتين في نهاية يوليو/تموز. تم انتشال أحداهما على بعد حوالى 40 كم جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس في بلدة العزيزية الصغيرة ، في حين تم العثور على الأخرى في منطقة سدرة، موطن أكبر مستودع للنفط في الدولة التي مزقتها الحرب.

وأشارت إلى أن الطائرات بها نظام مدمج خفيف الوزن لاستخدامه من قبل مسؤولي الأمن العسكري والأمن الداخلي.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة تمتاز بنطاق تشغيل يصل إلى 150 كم، ويمكن أن تبقى مدة تصل إلى سبع ساعات بالجو في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

ونقلت الصحيفة عن شركة “Aeronautics” الإسرائيلية المصنعة لـ “Orbiter-3” عدم علمها بحادثة إسقاط نسختين من طائرتها في ليبيا.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية.

Until now i am surprised that no one ever highlighted the presence of Israeli/Azerbaijan-made Orbiter-3 UASs which was supplied to #GNA by #Turkey and two of them was downed by #LNA so far! this video is for the second downed one in #Khelat_AlFergan Southern #Tripoli. pic.twitter.com/2EAHLRLztR

— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) August 1, 2019