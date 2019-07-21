العثور على جثة سيدة داخل منزلها في منطقة جبل الويبدة

عمان 21 تموز (بترا) – عثرت الاجهزة الامنية على جثة سيدة داخل منزلها في منطقة جبل اللويبدة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم الاحد لمديرية شرطة وسط عمان بالعثور على جثة سيدة خمسينية داخل منزلها في منطقة جبل اللويبدة، مضيفا أنه تم استدعاء الطبيب الشرعي والمدعي العام وتبين بالكشف على الجثة وجود شبهه جنائية في وفاتها، وبدات التحقيقات.

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