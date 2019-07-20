العين بالعين.. ايران تتحدى امريكا وبريطانيا معاً وتحتجز ناقلة نفط بريطانية رداً على احتجاز ناقلتها في جبل طارق
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جرينتش+2 06:44
الأمن يعترف ان استخدام الكلاب البوليسية في بلدية اربد اجتهاد شخصي خاطئ

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