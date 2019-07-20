الأمن يعترف ان استخدام الكلاب البوليسية في بلدية اربد اجتهاد شخصي خاطئ

وصف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عملية استخدام الكلاب البوليسية داخل مبنى بلدية بــــ “اجتهاد شخصي خاطئ”.

واوضح في بيان اليوم السبت أنه في حال وجود اية واجبات في الأماكن العامة واماكن عقد الاجتماعات العامة يتم إعداد أمر عمليات توضح به المهام الموكولة للقوة المشاركة، ومن ضمنها استخدام الكلاب البوليسية لإجراء المسح الأمني. واضاف انه وخلال الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء إلى محافظة اربد صدر أمر عمليات حددت فيه جميع المهام، ومن ضمنها استخدام الكلاب البوليسية في محيط المكان وليس داخله إلا انه وباجتهاد شخصي تم استخدام الكلاب البوليسية داخل مبنى بلدية اربد.

واكد ان أهم ما يميز منظومتنا الأمنية بالمملكة هو مدى التعاون والثقة القائمة بين رجال الأمن العام والمواطنين في محافظات المملكة كافة، والعمل سويا لتحقيق الهدف الأول لتلك المنظومة وهو الحفاظ على الأمن والنظام العام، وتلك العلاقة التشاركية هي دوما مصدر فخر واعتزاز المديرية التي استطاعت ادماج المواطن اينما كان بالعملية الأمنية.