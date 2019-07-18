بري يعلن اليوم إلغاء القرار التعسفي لوزير العمل اللبناني ضد العمال الفلسطينيين.. والمهم التنفيذ

بيروت- وكالات

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، أن “موضوع قرار وزير العمل كميل أبو سليمان بشأن عمل الفلسطينيين قد انتهى، وأدعو وزير العمل إلى عقد مؤتمر صحفي وإعلان ذلك”.

جاء رد بري على مداخلة لعضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار في جلسة لمجلس النواب، وقال عمار: “نعيش تداعيات قرار وزير العمل حول العمال الفلسطينيين، والوضع كاد ينفجر والجيش منهك في الطرقات”.

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وفي الإطار ذاته، قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري: “سأطلب من وزير العمل أن يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية إلى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب”.

بدوره، أفاد وزير العمل اللبناني بأنه أعطى تعليماته لتسيهل إعطاء إجازات العمل بأسرع وقت.. مؤكدا أن القانون يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي.

يذكر أن قرار الوزير اللبناني أثار موجهة غضب فلسطينية في مخيمات اللاجئين بلبنان، وعمّت أجواء الإضراب العام في المخيمات الأربعاء، تلبية لدعوات أطلقتها لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان.

ووصف حقوقيون هذه الخطوة الحكومية اللبنانية بأنها “عنصرية”، ولا تتعلق بإجراءات قانونية، وهي بالأساس بيروقراطية، وتستخدم في الإطار السياسي الضيق.

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