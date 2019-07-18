نصرالله يفرض على اسرائيل تغيير اولويات الصراع وتكليف الجيش بتقديم مهمات تحصين الداخل على الهجوم باتجاه الخارج
أهم العناوين
جرينتش+2 01:23
بري يعلن اليوم إلغاء القرار التعسفي لوزير العمل اللبناني ضد العمال الفلسطينيين.. والمهم التنفيذ

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني