تحذير من التعرض لاشعة الشمس ظهرا.. ارتفاع على درجة الحرارة جراء كتلة هوائية ساخنة تسيطر اليوم

تتأثر المملكة اليوم الأربعاء بكتلة هوائية حارة وجافة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس اثناء ساعات الظهيرة كما حذرت من خطورة انعدام الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية. وحسب تقرير الدائرة تكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة يوم غد الخميس، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة صيفية عادية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان اليوم من 37 إلى 23 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 36 إلى 25، وفي المناطق الجنوبية من 36 إلى 16، وفي خليج العقبة من 45 إلى 31 درجة مئوية.

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