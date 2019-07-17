اعتقال شخص قام بالاعتداء على طفلتين والامن يحذر من تداول الفيديو

عمان 17 تموز (بترا) – القى العاملون في ادارة حماية الاسرة القبض على شخص ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي جنسياً على طفلتين في محافظة الزرقاء، وحذرت من تداول الفيديو تحت طائلة المساءلة القانونية وفق قانون الجرائم الالكترونية ولكونه يتعارض ومصلحة الطفل الفضلى ولما يحمله من اساءة للطفلتين وذويهم.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبتاريخ 15 تموز الحالي، ورد لإدارة حماية الأسرة مقطع فيديو يظهر خلاله شخص يقوم بالاعتداء جنسياً على طفلتين، حيث باشرت كوادر الإدارة التحقيق في المقطع للتأكد من حقيقته ومكان حدوثه وتحديد هوية الشخص المعتدي والطفلتين اللتين ظهرتا خلاله. وأضاف انه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات وخلال ساعات تم تحديد مكان حدوث الجريمة في محافظة الزرقاء وهوية مرتكب الاعتداء الجنسي وتحديد مكان تواجده حيث جرى القاء القبض عليه في ذات اليوم وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وجرى توديعه لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى الذي قرر توقيفه 15 يوما في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة هتك العرض ، كما جرى تحويل الشخص الذي قام بتصوير ونشر المقطع للمدعي العام الذي قرر توقيفه كذلك وفقا لقانون الجرائم الالكترونية.

وحذر الناطق الاعلامي الجميع من تداول او نشر او اعادة مقطع الفيديو تحت طائلة المساءلة القانونية ووفقا لقانون الجرائم الالكترونية (المادة 9 .أ‌.) والتي نصت على انه يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 5000 دينار، ولكون المقطع يتعارض كذلك ومصلحة الطفل الفضلى وقوانين ومواثيق حمايته ولما يحمله من اساءة للطفلتين وذويهم.

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