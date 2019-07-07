بدعوى ضبط الجودة.. الكويت تعتمد 5 جامعات اردنية فقط

كشفت صحيفة القبس الكويتية، اليوم الأحد، عن أن قرار وزارة التعليم العالي الكويتية والجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي القاضي بإعتماد خمس جامعات أردنية فقط، يعود إلى ضبط جودة التعليم.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن وفوداً كويتية متكررة قد زارت الجامعات الأردنية، حيث لمس بعضها عدم تناسب أساليب الدراسة وجودتها مع المعايير التي وضعها الجهاز الوطني للإعتماد الاكاديمي، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية أخذت بعين الإعتبار مصلحة الطلبة الكويتيين من جهة، وبإجراءات ضبط جودة التعليم من جهة أخرى.

وبينت المصادر أن قرارات تحديث القوائم الخاصة بالجامعات، والتي شملت الجامعات المصرية أيضا، لم تقتصر فقط على جودة التعليم، بل استبعدت أي مؤسسة تعليمية كانت تمنح الطلبة الكويتيين أي معاملة خاصة أو تسهيلات في الدراسة.

ولفتت إلى أن تحديث قوائم الجامعات يأتي كذلك استنادا لجودة التدريس في الجامعات ولكيفية معاملة الطلبة الكويتيين فيها.

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