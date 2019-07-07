الصرايره يستقبل في منزله بالكرك زملاء الدراسه بالجامعه الكويتية

أقام السيد جمال الصرايره رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية مأدبة غداء لرفقاء الدراسه الذين تخرجوا من جامعة الكويت منذ سبعينيات القرن الماضي وبحضور سفير دولة الكويت في الأردن سعادة السيد عزيز الديحاني، حيث اشتملت زيارة وفد الجامعة الكويتية على زيارة لقلعة الكرك التاريخية و أداء صلاة الجمعه في مسجد الصحابي جعفر بن أبي طالب بمنطقة المزار الجنوبي، كما زار الوفد اضرحة شهداء مؤته زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحه وجعفر الطيار.

وخلال مادبة الغداء في منزل الصرايره رحب الصرايره وشقيقه الاكبر يوسف الصرايره بسعادة السفير والضيوف الكرام حيث تحدث الدكتور محمود أبو الرز زميل الدراسة عن الدراسه في الكويت منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اللحظة ،وعن عمق العلاقات الاردنية الكويتيه وان البلدين وجهان لعمله واحدة.. وطرح الدكتور ابو الرز إقتراحا بتأسيس نادي لخريجي جامعة الكويت ولاقت الفكره قبول الجميع’ وعقًب عليها السفير الكويتي بالموافقه والدعم للنادي.

من جهته عبر السفير الكويتي عن سعادته بهذه الجمعه الطيبة بيوم الجمعه المبارك ببيت اهل الطيب والكرم السيد الصرايره وقال: بأننا جميعأ تحملنا عنا السفر من عمان إلى مؤته لنلتقي بالاخوة الاعزاء ، وأن العلاقات التي تربط الاردن والكويت علاقات طيبه ووطيده وان الكويت دائماً وأبداً ستكون بصف الأردن قيادةً وشعبا . ً

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